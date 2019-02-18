سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسعقدت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف لقاء بحضور ومشاركة فناني الجوف التشكيليين المهتمين في مجال الفن التشكيلي والخط العربي والنحت, لتنفيذ مبادرة جداريات رسم بالمنطقة.ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بشأن سعي الوزارة لتحسين وتجميل البيئة العمرانية وتقديم صور حضرية مشرفة تعبر عن تراث وطبيعة كل منطقة من مناطق المملكة بمشاركات مجتمعية تسهم في تجميل المدن بصريًا بأعمال فنية إبداعية وبسواعد أبناء وبنات المنطقة.من جانبه أشاد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي برئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف خالد العيسى وبجميع الفنانين والفنانات المنتسبين للجمعية.وأوضح أمين المنطقة من خلال العرض المقدم ترحيب الأمانة واستعدادها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأعضاء الجمعية وعضواتها وضمان نجاح المبادرة من اختيار المواقع المميزة والملائمة لجميع المشاركات والأعمال الفنية.وأكد الغامدي بأن الأمانة تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ حملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لمعالجة (17) مظهراً من مظاهر التشوّه البصري في كافة مدن المملكة، وكان هذا اللقاء أحد ثمار تلك الحملة ومن أهم أهدافها الرئيسية.وقدم رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف شكره الجزيل باسمه وباسم جميع الفنانين والفنانات أعضاء وعضوات الجمعية لأمانة منطقة الجوف على حسن الضيافة والتنظيم واستعداد الأمانة بتقديم مايلزم ويسهم في إنجاح المبادرة.// انتهى //15:42ت م0191