نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة الموهوبات، اليوم، ورشة تدريبية للبرنامج الاثرائي للطالبات الموهوبات في مجال العلوم والرياضيات وفق تعليم "STEM".وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات، فاطمة ال مستنير أن البرنامج يهدف إلى التعلم والتعليم وفق تعليم STEM، ورفع مستوى دافعية الطالبات لتعليم العلوم واكتساب المعرفة العلمية، وتعزيز ثقة الطالبات بأنفسهم وبالعمل الجماعي، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطالبات في تقديم حلول علمية وعملية لمشكلات واقعية، وتأهيل الطالبات للمنافسة العلمية على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدة ضرورة تطبيق STEM في تدريس العلوم والرياضيات للطالبات لرفع مستواهم.//انتهى//15:44ت م0194