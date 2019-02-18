هروب13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل محافظ هروب فيصل بن لبده بمكتبه اليوم , عددا من مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة لمناقشة مجموعة من البرامج والخطط ومدى استعداد الجهات بالمحافظة لتدشين حملة" بكم_محافظتي _أجمل"وعددا من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية بالمحافظة.وأوضح محافظ هروب ، أن الحملة التي ستنطلق الأثنين المقبل ،ولمدة خمسة عشر يوماً حيث سيتم تخصيص ثلاثة أيام لكل مركز من مراكز هروب بمساندة بلدية ومكتب تعليم هروب , مبيناً أن الحملة تهدف إلى رفع المستوى النظافي بالمحافظة ومراكزها الخمسة وتحسين التشوهات البصرية وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية وفريق هايكنج السعودية ، وتخصيص جائزة في المجال النظافي تستهدف مراكز المحافظة ووضع لجنة مشكلة لها لمطابقة شروط ومعايير الجائزة .وأشار إلى أن الحملة ستتضمن عدداً من البرامج التوعوية والتثقيفية منها نشاط رياضي لفريق هايكنج السعودية للرفع من مستوى التوعية والثقافة لدى المواطنين وترك مخلفات النفايات بأماكنها المخصصة والحد من ظاهرة رمي المخلفات من على سفوح الجبال والأودية.//انتهى//16:45ت م0218