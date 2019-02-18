جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتعاون مع جمعية القلب السعودي بعنوان "الإسعافات الأولية"، بحضور المدير العام للتعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان.واستهل مدير تعليم جازان الفعاليات بكلمة أكد فيها أن مدارس منطقة جازان تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الرياضات التي يكون الإسهام الأكبر في اكتشافها لمعلمي الرياضة، مبيناً أهمية الرياضة المدرسية في صقل مواهب الطلاب والاهتمام بها ورعايتها وتوجيهها التوجيه الصحيح لتكون نواة لتجهيز الرياضيين للمنتخبات الوطنية للمساهمة في تحقيق الإنجازات للوطن.وأشار إلى أهمية الاستعداد المبكر لانطلاق دوري المدارس خصوصا في جانب الإسعافات التي يحتاجها معلمو الرياضة ومنظمو الدوري للتعامل مع الحالات التي قد تحصل أثناء مباريات الدوري، مشيراً إلى أن الدورة تأتي ضمن الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم وبإشراف من الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتزامن مع انطلاق دوري المدارس، متمنياً للجميع التوفيق وأن تحقق الدورة أهدافها.بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها كل من الدكتور محمد حماقي والدكتور عصام الدين الأنين والدكتور وليد حماقي، واستهدفت معلمي التربية البدنية بالمنطقة ومدربي الفرق المشاركين بالدوري المدرسي والمهتمين بالرياضة، وتناولت شرحا نظرياً وعملياً عن عملية الإنعاش القلبي والرئوي التنفسي عند حدوث إصابات الملاعب وكذلك عند حدوث اختناق وانسداد مجرى التنفس وكيفية التعامل معها.// انتهى//16:45ت م0219