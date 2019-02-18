جيزان 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسنظم مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم ، برنامجًا إرشاديًا تحت عنوان " يوم المزارع للحقول الإرشادية للزراعة البعلية " المطرية " بالمنطقة الجنوبية الغربية - منطقة جازان " ، وذلك بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد بحضور رئيس المركز سمير بن مسفر الغامدي ونائب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف .واستعرض مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة المشرف على الزراعة البعلية "المطرية" الدكتور إبراهيم بن محمد عارف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الشهر الماضي ، ويستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج البن العربي وتصنيعه وتسويقه، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج الفاكهة وتصنيعها وتسويقها، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.وأضاف أن البرنامج يسعى لدعم القطاع الريفي في مجال الزراعة ومنها الزراعة البعلية، مبينًا أن البرنامج يشمل حاليًا مهام الدراسات لآلية دعم المزارع لتخفيف العبء على المزارع ، حيث يجري العمل سريعًا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر لتقديم تقرير عن طريقة دعم الزراعة البعلية ، مبينًا أن البرنامج يشمل في مرحلته الحالية اختيار نحو 80 هكتارًا لإجراء الدراسات والوصول إلى معرفة كيفية دعم المزارع .وأكد أهمية التحاق المزارعين بالجمعيات التعاونية لأن الدعم للمزارعين من خلال البرنامج سيكون عبر الجمعيات التعاونية ، فيما استُعرض خلال البرنامج الذي شارك فيه نحو 160 مزارعًا ، العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها المزارعون لتطوير الزراعة البعلية .من جانبه أثنى رئيس مركز الشقيري على أهمية البرنامج والدراسات التي ستنفذ من خلاله ، متمنيًا التوفيق للقائمين على البرنامج والمزارعين المشاركين .// انتهى //16:46ت م0220