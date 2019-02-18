الأحساء 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستشارك 12 فتاة يمثلن عددًا من الكليات التقنية وكليات التميز للبنات على مستوى المملكة بمشاريع وأفكار مبتكرة ضمن منافسات مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة والتي انطلقت يوم أمس الأحد في المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وبتنظيم إدارة الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتختتم يوم غدٍ الثلاثاء، حيث تشهد هذه النسخة من المسابقة ولأول مرة مشاركة المتدربات من الكليات التقنية للبنات.وأوضحت مسؤولة القسم النسائي بالمسابقة عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء وفاء بنت صالح الرشيد بأن مسابقة الابتكارات أحد مجالات دعم المتدربين وبرامج الرعاية ضمن خطط الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة متمثلة في إدارة الأنشطة وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة، والتي تحقق من خلال هذه المسابقة العديد من الأهداف أبرزها تهيئة المتدرب للمنافسة على مستوى محلي في أحد مجالات الاهتمام العالمي وهو الابتكار التقني.وأضافت بأن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنقطة الشرقية شرفت باستضافة المسابقة لهذا العام وبالتحديد في محافظة الأحساء بالمعهد الصناعي الأول وشاركت كلية التقنية للبنات بفريق عمل مساند عمل على استقطاب وتنظيم زيارات المدارس والجامعات والجهات التي تهتم بمجال الابتكارات بالمنطقة سعيًا للتوعية بأدوار التدريب التقني والمهني ولفتح آفاق جديدة للتعاون وتبني مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث زارت جهات عديدة الموقع النسائي للمسابقة وأثنوا على جهود التنظيم و قيمة الابتكارات العلمية والمجتمعية.وقد تنوعت الأفكار والابتكارات في مختلف الأركان المشاركة مثل إنارة قاعات العروض التقديمية الذكية، الجهاز الثلاثي، السرير الآمن، جهاز إنذار يعمل بالليزر المخفي غير المرئي، الجسر المتحرك، منبه النفايات، النرد الإلكتروني، تنبيه مريض الوسواس القهري، الخيط الشفاف، وجهاز التحكم بالأعصاب.من جانبه أشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم بأن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة الاختراع وتشجيع المبتكرين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتي تتضمنها رؤية المملكة 2030، واستقطاب المواهب للمشاركة بها بالمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية.وأكد أن المسابقة تحظى بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومتابعة مستمرة من نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني.يذكر بأن الفائزين سيتأهلون للمشاركة في المعارض العالمية ولمنافسة المبتكرين من أكثر من 25 دولة أوربية وآسيوية وأفريقية. وهي: معرض (IENA) الدولي بألمانيا، ومعرض جنيف الدولي للاختراعات، ومعرض (ITEX) الدولي للاختراعات بدولة ماليزيا.// انتهى //16:49ت م0224