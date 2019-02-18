جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأسدل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعة ، الذي أقيم بمحافظة جدة أمس , الستار على فعالياته ، وسط حضور لافت من الشركات الكبرى من داخل المملكة ومن خارجھا ، برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , ووزارة السياحة الإندونيسية , وعدد من الشركات المحلية.وشارك في المعرض أكثر من 200 عارض يمثلون 29 دولة ، ومشاركة عارضين يمثلون ثمانية دول جديدة ، كما شھد إقبالا كثيفا للزوار تجاوز عددھم 30 ألف زائر من المستثمرين والمدراء والعاملين في القطاع ، إضافة إلى الزوار العموم.وقدم المعرض على مدار ثلاثة أيام ، مجموعة واسعة من الوجھات السياحية ، وفنادق ومنتجعات ، وشركات الطيران ، والرحلات البحرية ، والسياحة العلاجية والتعليمية ، إضافة إلى خدمات السفر المختلفة إلى أكثر البلدان السياحة طلباً في جميع أنحاء العالم ، كما قدم فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في ھذا القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينھم لتبادل الخبرات والخدمات وفتح آفاق الأعمال التجارية بينھم ، وأيضا لتسويق خدماتھم وترويج عروضھم للزوار بشكل مباشر.وعلى ھامش المعرض جرى إقامة العديد من ورش العمل التي تطرقت إلى مواضيع السياحة الداخلية وسبل تطوير أدائھا، وتقديم بعض الوجھات السياحية والخدمات الجديدة من طرف متحدثين يمثلون رعاة المعرض.// انتهى //16:53ت م0226