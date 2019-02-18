المنامة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في قصر القضيبية اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق.ونوه سموه بما يربط البلدين من وشائج قوية وعلاقات تاريخية راسخة تجسد أنموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول.وأشاد سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم مستمر في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ودعم من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مؤكدًا أن قوة المملكة العربية السعودية هي قوة لأشقائها، وكل تقدم تحرزه يصب في صالحها ويعود بالخير على الأمتين العربية والاسلامية.وأكد سموه أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لديهما رؤية متقاربة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وهي رؤية تنبثق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تحض على صون وحماية حقوق الإنسان، وتقوم على ضرورة احترام هذه القيم الإنسانية والنأي بها عن أي محاولات تستهدف تسييسها من أجل تحقيق مآرب وأهداف تتنافي مع نبل هذه القيم وأهدافها السامية.وأعرب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان, عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني على دعمه ورعايته لكل ما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، مشيدًا برؤيته الحكيمة لمختلف قضايا الشأنين الإقليمي والدولي، وبما يوليه من حرص على ترسيخ حقوق الإنسان في مملكة البحرين.// انتهى //18:18ت م0255