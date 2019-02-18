الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وذلك بمشاركة عدد من دور النشر في المملكة والمهتمين بحقوق المؤلف.وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على دراسة وتطوير أنظمة الملكية الفكرية ، حيث بدأت بنظام حماية حقوق المؤلف في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والإرتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودور النشر في المملكة، إذْ ستقدم الورشة عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية والتعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش التي انظمت لها المملكة مؤخراً ولأخذ مرئيات دور النشر حول نظام حقوق المؤلف والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.ودعت الهيئة دور النشر والمهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/NJWTlnpxbofZuGLC2 .// انتهى //18:19ت م0256