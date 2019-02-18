الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر ، يرافقه مدير دائرة أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي دارين سيرايل، حيث بحث اللقاء سير المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني.وأكد مساعد الرئيس السوداني التزام بلاده بالحوار مع الولايات المتحدة في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي : إن اللقاء كان مثمرًا وبناءًا من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب.وأوضح أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في الوقت ذاته من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.وأكد سيريل أنه ومع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي ، وأنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان، لافتًا إلى أنه ومن خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما إلى شراكة قوية.// انتهى //18:23ت م0257