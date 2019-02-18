الصياهد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسوفرت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد، محطتي وقود متنقلتين، تم تخصيص واحدة منهما لمنسوبي المهرجان والمشاركين، والأخرى للزوار في سوق الدهناء المجاور للمهرجان، لاختصار الوقت وسرعة إنجاز المهام الموكلة للجميع للخروج بالحدث بالشكل الذي يرضي طموحات القائمين عليه ومحبي رياضة الإبل.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس عبدالله المري، أن محطة الوقود الخاصة بمنسوبي المهرجان وُفرت لتسيير أمور المهرجان بالشكل السريع، وعدم التأخير بالذهاب لمحطات الوقود المزدحمة في مركز الرمحية لكثرة زوار المهرجان، "حيث حرصت إدارة المهرجان على توفير خزانات وقود تتسع لـ 60 ألف لتر من الديزل، لوجود عدد كبير من المحركات الخاصة بهذا النوع، بينما يتسع خزان البنزين لـ 20 ألف لتر على مدار 24 ساعة".وأضاف "أيضًا وُضعت محطة أخرى لزوار المهرجان في سوق الدهناء، وتتسع خزاناتها لـ 90 ألف لتر موزعة بين الديزل والبنزين".يُذكر أن المهرجان بدأ في الخامس من شهر فبراير الجاري وينتهي في العشرين من مارس المقبل.// انتهى //18:27ت م0258