الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسفاز فريق نادي سيلتا فيجو الإسباني على يوفنتوس بهدف وحيد ليحرز لقب النسخة الثالثة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة" الأكبر من نوعها .وتنوعت أسماء الفرق المشاركة في البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير بمدينة دبي الرياضية بمشاركة 300 لاعبا من 20 فريقًا من مختلف القارات في مقدمتهم ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيجو، بورتو، والأهلي المصري، بالإضافة إلى 6 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، وشباب الأهلي دبي، و العين والوحدة وعجمان، يتنافسون في 53 مباراة .ويعد اللقب الثاني للفريق الإسباني في البطولة بعد أن أحرز لقب النسخة الأولى أيضا عام 2017 وكانت على حساب ريال مدريد بنتيجة 1-0 أيضا، كما خسر ريال مدريد نهائي النسخة الثانية أيضا بعد خسارته في النهائي أمام ليزي سبورت الغاني بركلات الترجيح من علامة الجزاء بعد التعادل 1-1.وتسلم فريق سيلتا فيجو الكأس الذهبية من أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب .من جهة أخرى أقيمت في البطولة على مدار 3 أيام تنظيم النسخة الثانية من الملتقى السنوي ضمن البرنامج الدولي لمدراء الأكاديميات بمشاركة متحدثين من أكاديميات ريال مدريد وبرشلونة وتوينتي الهولندي وجيف الياباني .// انتهى //18:28ت م0259