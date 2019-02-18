الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسوقعت اليوم في مقر جامعة الفيصل بمدينة الرياض ، كل من جامعة الفيصل وجائزة الملك فيصل ، اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين ، والتي تهدف إلى تثبيت مبادرة " أعلام في الطب"، الحدث الطبي المتميز الذي يناقش أبرز الأبحاث والتطورات الطبية ، ليقام بشكل دوري.و مثل الجامعة في توقيع الإتفاقية ، مديرها معالي الدكتور محمد الهيازع ومثل جائزة الملك فيصل أمينها العام الدكتور عبدالعزيز السبيل ، و حضر حفل التوقيع صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، وكيلة الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير ، ووكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب الدكتور خالد القطان ، ومن الجائزة المستشار العلمي المهندس سليمان المزيد.من جانبه بين الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن التعاون مع صرح أكاديمي مثل جامعة الفيصل، سيعزز من جهود الجائزة الرامية إلى نقل وتوطين المعرفة بما يخدم الإنسانية ويحسّن حياة البشر حول العالم، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي لاقته فعاليات "مؤتمر أعلام في الطب"، الأول الذي نظمته جائزة الملك فيصل بالتعاون مع جامعة الفيصل، عكس مقدار القيمة المعرفية التي يمكن أن يثري بها الطرفان الحياة الأكاديمية والعلمية في المملكة.وأكد الدكتور السبيل على أهمية مد جسور التنسيق والشراكة بين المؤسسات الوطنية، معرباً عن ثقته بأن التعاون والشراكة مع جامعة الفيصل سيحقق حضوراً أقوى لتقديم الجديد في عالم الطب وتكريم المتميزين من رواد الطب خلال هذا المؤتمر.// انتهى //18:29ت م0260