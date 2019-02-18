جيزان13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستفاد 8981 طالبًا وطالبة من برنامج قافلة طب الأسنان التوعوية التي نظمتها جامعة جازان ممثلة بنادي ابتسامة الطلابي بكلية طب الأسنان والذي استهدف عددًا من مدارس المنطقة ومحافظاتها وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين تعليم جازان وجامعة جازان ممثلة بكلية طب الأسنان سعيًا لتنمية روح العمل الجماعي والتطوعي من أجل خدمة أبناء المنطقة.وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد الوهاب الأمير، أن البرنامج زار 20 مدرسة للبنين في أسبوعين حيث استفاد 4711 طالبًا من تلك الزيارات, ينما تمت زيارة 22 مدرسة للبنات خلال أربعة أسابيع ليصل عدد المستفيدات 4270 طالبة، وليصل إجمالي الطلاب والطالبات المستفيدين من البرنامج 8981 طالبًا وطالبة, مشيرًا إلى أن الحملة هدفت لنشر الوعي الصحي من خلال العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات التثقيفية وورش العمل لتحسين طرق الاهتمام بصحة الفم والأسنان لطلاب وطالبات من مختلف مدراس المنطقة.وأكد الدكتور الأمير أن التوعية هي أولى خدمات الوقاية موضحًا أن هناك خطوات وقائية أخرى لابد من الاهتمام بها خاصة تلك التي تتعلق بصحة الفم والأسنان, وإيضاح مدى الحاجة للتوعية بسلامة الأسنان والفم والآلية الأفضل للوصول إلى الطلاب والطالبات في السن المناسب للقيام بخدمات وقائية تحد من انتشار أمراض الفم والأسنان في المستقبل.//انتهى//18:33ت م0263