الطائف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسدشّنت إدارة تعليم الطائف اليوم, تطبيقات الجودة التي تشمل مدارس الجودة, وحلقات الجودة, وقياس جودة الخدمة وقياس رضا المستفيد بإدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم الطائف ، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.وجرى عرض مشروع مدارس الجودة ، الذي يهدف إلى بناء النظام المؤسسي في المدارس ، وتحقيق رضا المستفيد ، وتجويد بيئات التعلم ، بالإضافة إلى بناء نظم الجودة والاعتماد ، كما تسهم في رفع كفاءة المدرسة من خلال استخدام منهجيات التحسين ، والمنافسة علي جوائز التميز المحلية والإقليمية ، وتستهدف جميع مدارس تعليم الطائف "بنين ، بنات".كما جرى عرض مشروع حلقات الجودة الذي يستهدف إدارات ومكاتب ومدارس بتعليم الطائف ، بينما تكمن أهداف المشروع في تحسين وتطوير الأداء باستخدام أدوات ومنهجيات الجودة ، ويحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء باستخدام أدوات ومنهجيات الجودة ، ويشجع العاملين على الابتكار والتجديد ، ويبني روح الثقة والتعاون بين الأفراد ، ويعزز المشاركة في صنع واتخاذ القرارات.من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من تميز في إدارة تعليم الطائف فهو من الجهود المميزة والجودة العالية من إدارات ومكاتب ومدارس ، مبيناً أنه يعوّل علي الجميع الاستمرارية في تحقيق الانجازات ومواصلة التميّز ، لكونه يُعد الاختبار الفعلي على الجودة في الأداء ، والاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات سيكون له بصمة كبيرة في المدارس ، تعود بالنفع بإذن الله للميدان التربوي ، وتنمّي الجودة في العمل داخل الحجرات الصفية ، وبالتالي يتعلّم الطلاب منهجيات الجودة بشكل منظم.// انتهى //18:36ت م0264