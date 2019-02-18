لندن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأنقذت سلطات حماية الحدود البريطانية اليوم 19 مهاجراً غير شرعي من على متن قارب صغير كان يعبر القناة الإنجليزية باتجاه مدينة دوفر.وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية وقوع الحادثة دون أن يذكر تفاصيل عن طبيعة العملية أو جنسية الذين تم إنقاذهم.وكانت السواحل الشرقية لبريطانيا شهدت خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً في عدد القوارب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية، مما حدى بوزير الداخلية ساجد جافيد إعلان حالة الطوارئ فوق مياه القناة التي تعد من أكثر المعابر البحرية ازدحاماً على مستوى العالم.// انتهى //18:41ت م0266