بغداد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم, نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي الكسندردي كرو الذي يقوم بزيارة للعراق حاليًا.وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.كما تلقى الرئيس العراقي من المسؤول البلجيكي دعوة رسمية لزيارة بلجيكا، ووعد بتلبيتها في الوقت المناسب.// انتهى //18:42ت م0267