القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى تعاملاتها اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قِبل المستثمرين العرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 838 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 19ر0 % ليصل عند مستوى 24ر15227 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 06ر0 % ليبلغ مستوى 01ر721 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 06ر0 % ليبلغ مستوى 43ر1821 نقطة.// انتهى //18:43ت م0268