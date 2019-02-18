حفرالباطن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالمحافظة فضيلة الشيخ ماجد بن فرج الظفيري .وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها فرع الوزارة في مجال العناية بالمساجد والجوامع والاهتمام بها ، داعياً الى تكثيف الجهود في تقديم الخدمات الدعوية ، تماشيا مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في دعم ورعاية والاهتمام ببيوت الله.// انتهى //19:41ت م0287