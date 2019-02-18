الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانطلقت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض دورة قضائية متخصصة لقضاة ماليزيا بمشاركة 33 قاضياً.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الإمام الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف أنه جرى تقسيم الدورة إلى أربعة أسابيع يتم فيها مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمعاملات المالية والمصرفية، وحلقات نقاش بهدف تبادل الخبرات القضائية بين الجانبين السعودي والماليزي.وأضاف الدكتور العساف أن الدورة يحاضر فيها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل إضافة إلى أساتذة المعهد العالي للقضاء.من جهته رحب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود بأصحاب الفضيلة الضيوف، مبيناً أن هذه الدورات تأتي استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والحرص على تبادل الخبرات والمعرفة مع القضاة في الدول الإسلامية واطلاعهم على الخبرات القضائية للمملكة العربية السعودية.// انتهى //19:42ت م0289