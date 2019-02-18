بيروت 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم اجتماعا تشاوريا للصناديق والمؤسسات المالية العربية والأوروبية والدولية التي شاركت في مؤتمر "سيدر" المخصص لمساعدة لبنان اقتصادياً.ويُعد الاجتماع بمثابة انطلاقة للبدء في تنفيذ مقررات "سيدر" لاستكشاف استعدادات المانحين لتحديد المشاريع التي يمكنها أن تتبنى تمويلها، والتي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس في أبريل السنة الماضية.ونوقش خلال الاجتماع أولوية المشاريع التي يتضمنها "سيدر"، وكذلك مناقشة الأولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات المالية الحكومة اللبنانية.مما يذكر أن الاجتماع حضره ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر"، وأبرزهم: البنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي، والبنك الوطني القطري، والبنك الأوروبي للاستثمار.// انتهى //19:42ت م0290