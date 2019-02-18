القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مع وزير الدولة الأيرلندي للتجارة بات برين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم بالقاهرة، أن شكري استعرض خلال اللقاء الذي تم خلال زيارته للعاصمة الأيرلندية دبلن، الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري للشركات الأيرلندية، لاسيما فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية.من جانبه، أكد وزير الدولة الأيرلندي للتجارة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إيفاد بعثة تجارية جديدة إلى مصر قريباً لاستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأيرلندية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.// انتهى //19:45ت م0291