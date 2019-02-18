الأمم المتحدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأعرب مسؤول أممي رفيع المستوى عن قلقه إزاء إجلاء أسرة أبو عصب الفلسطينية من منزلها في القدس الشرقية أمس الأحد، وتيسير تسليم المنزل إلى مستوطنين إسرائيليين.وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، على ضرورة وقف عمليات الإجلاء هذه.وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر أن القوات الإسرائيلية أخلت الأسرة الفلسطينية المكونة من 10 أفراد، منهم 3 أطفال، من منزلها.// انتهى //19:57ت م0294