الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، معرض التعدين الرابع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 43 شركة محلية وإقليمية وعالمية.وتوقع رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن تغير المعادن خارطة السودان الاقتصادية، مبينًا أن الدراسات أثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن، حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.وأشار إلى أن الملتقى ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصادات الدول الإفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة، مبينًا أن هذه التحديات تفرض على هذه الدول واجبًا أخلاقيًا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقانة.وأكد معتز التزام الحكومة بفتح أبواب السودان للمستثمرين تحقيقًا للشراكات النافعة، مشيرًا لوجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين، داعيًا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم. وقال إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، مؤكدًا استعداد الحكومة لتبني مخرجات الملتقى بوصفها الإطار الأمثل لاستغلال الإمكانيات المعدنية من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.وعقد في الملتقى في يومه الأول عقب الجلسة الافتتاحية جلستي عمل قدم خلالها عددًا من الأوراق نخبةٌ من الخبراء السودانيين والأجانب، كما صاحب الملتقى معرض للشركات المشاركة تقدم خلاله أحدث معدات التعدين وآلياته بجانب تكنلوجيا التعدين الحديثة.ويهدف الملتقى إلى إبراز الإمكانيات المعدنية الكبيرة التي يزخر بها السودان واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المشاركة التي تمثل دول أوروبا، أمريكا، استراليا وإفريقيا والعالم العربي بجانب الشركات المحلية التي تعمل في مجال التعدين.ويتزامن الملتقى مع انعقاد المجلس الحاكم للمركز الإفريقي لعلوم الأرض والمعادن بإفريقيا الدورة 39 بمشاركة عدد من الدول الإفريقية.// انتهى //20:01ت م0296