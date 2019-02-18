لندن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسعقد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت اليوم، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة الأوربية في بروكسل، محادثات ثنائية مع ست وزراء خارجية أوروبين تناولت عملية الخروج البريطاني المرتقب.وأوضح هينت من خلال اللقاءات مع نظرائه الأيرلندي والبلجيكي والبرتغالي والفنلندي والسويدي والأسباني، أن مجلس العموم سيصادق بالإجماع على تعديل إتفاقية المغادرة المقترحة حال قبول الأوربيين بإعتمادها.كما جدد المسؤول البريطاني التزام بلاده المطلق تجاه عملية السلام في أيرلندا الشمالية، مؤكداً إمكانية التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجميع.// انتهى //20:02ت م0297