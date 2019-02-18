أبوظبي 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشيخة حسينة واجد.وبُحث خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //20:02ت م0298