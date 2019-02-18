الرياض 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //20:08ت م0299