جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأطلق مدير ‎عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، ومستشار وكيل الأداء التعليمي ، الدكتور فهد المقرن ، بجدة اليوم ، فعاليات لقاء التحول الرقمي في التعليم بعنوان "مهارات القرن 21" نحو رؤية المملكة 2030 ، بمشاركة عدد من المتخصصين الأكاديميين ، وحضور أكثر من 140 من قادة وقائدات ، ومعلمي ومعلمات المدارس المطبقة لبوابة المستقبل بجدة .وأفاد الثقفي في كلمته خلال افتتاح اللقاء ، أن التحول الرقمي في المدارس تحوّل إلى ممارسات جميلة لدى الطلاب وأولياء الأمور وبما يواكب ويتماشى مع رؤية الوطن وأهداف وزارة التعليم .واستهلت فعاليات اللقاء بورقة عمل ، تناولت تجربة للمعلم بمدرسة الملك فهد المتوسطة ، عادل الغامدي للبوابة الرقمية ، تلاها ورقة عمل للبروفيسور والمتخصص في ICT في التعليم ستيف هيبل تناول فيها التجارب العالمية المتطورة والمتنوعة في مجال التحول الرقمي وعن كيفية تطوير التعليم في المدارس.واستعرض مدير الجامعة السعودية الإلكترونية ، الدكتور عبدالله الموسى في ورقة العمل الثانية ، دور التحول الرقمي في عصر اقتصاد المعرفة ومحفزات التحول الرقمي في التعليم والتحول الرقمي والسياسات التعليمية ، وأهم الاتجاهات التي تسرع من تبني التقنية في التعليم ودعم التحول الرقمي ، والفرص التي تدعم والتي تعيق التحول الرقمي ، إلى جانب استعراضه أبرز التطورات في تقنية المعلومات.وفي ختام اللقاء فُتح باب استفسارات وتساؤلات الحضور والإجابة عليها من قبل المختصين .// انتهى //20:20ت م0300