المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسشاركت جامعة طيبة في في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠١٩ - أكبر مسابقة علمية بالمملكة -، ضمن اثنتي عشرة جهة محلية ودولية .وأوضح وكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري، أن مشاركة الجامعة تعكس توجهها نحو تحفيز طلابها، وتؤكد اهتمام معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، بالارتقاء بأبنائه الطلاب عبر تحفيز المبدعين والموهوبين من أبناء منطقة المدينة المنورة.وأكد الدكتور العمري أن وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي بجامعة طيبة، وضعت على عاتقها الاهتمام بأبناء المنطقة والتكامل مع إدارة التربية والتعليم لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي، بنواتج بحثية تخدم مشكلاتنا المحلية والاهتمامات الدولية تحقيقًا لرؤية المملكة نحو الاستثمار.يُذكر أن جامعة طيبة تشارك في الأولمبياد من خلال التحكيم الأساسي، فقد ضمت لجنة التحكيم عميدة كلية علوم الأسرة الدكتورة إيمان عسيري، كمحكمة ضمن ٢٥ محكمًا على مستوى المملكة لـ ٦٣٥٨ مشروعًا علميًا وطنيًا.// انتهى //20:46ت م0302