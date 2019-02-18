عمَّان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبدأت في المركز التدريبي التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، فعاليات دورة تدريبية ينظمها الاتحاد بعنوان "دور الإعلام الفعال في الأزمات، بمشاركة متدربين يمثلون عددًا من وكالات الأنباء العربية.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العربية.وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الدكتور محمد العمري بعد افتتاحه الدورة: إن الوكالة لن تألو جهدًا لإنجاح البرامج التي يعقدها المركز التدريبي، التابع للاتحاد والذي تستضيفه الوكالة، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب الصحفية المختلفة.ويتضمن برنامج الدورة التي يحاضر فيها المدرب محمد صالح الملكاوي، موضوعات حول الإجراءات الإعلامية والإدارية والفنية والتقنية الفعالة للتعامل مع الأزمات، وكيفية استشعار وتوقع المشاكل والتحديات قبل وخلال وبعد الأزمة إعلاميًا، والعمل الإعلامي الناجح خلال الأزمات.كما يتضمن صحافة الهاتف المحمول خلال الأزمات والتحديات، وفرص استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وتدفق، أو شح المعلومات، أو فوضى الإعلام خلال الأزمات، والخداع والتضليل الإعلامي، والإشاعات والإعلام المضاد في الأزمات، ودور الإعلام في كشف الخداع والتضليل والإشاعات.ويشارك في الدورة 23 صحافيًا من العاملين في وكالات الأنباء السعودية والكويتية والعمانية والسودانية، إلى جانب مشاركين من (بترا).// انتهى //20:52ت م0304