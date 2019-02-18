بغداد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم في بغداد، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو، الذي يزرو العراق حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في العراق وتوجهات الحكومة العراقية بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى مناقشة الدعم الذي تقدمه بلجيكا والاتحاد الأوربي للعراق، في مجالات البناء والإعمار والعمل الإنساني في المناطق التي دمرها الإرهاب.// انتهى //21:21ت م0306