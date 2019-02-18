عـدن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب سيف فتح، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي مصطفى أيدن، ومدير عام النظام بالهلال الأحمر التركي مراد أيكا، خطة الهلال لتنفيذ البرامج الإغاثية والإنسانية خلال العام الجاري 2019م في عدد من المجالات.وناقش الوزير اليمني خلال اللقاء المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجالات الإغاثة العاجلة ومشروع المساعدات النقدية والمشاريع الصحية والمياه والزراعة، ودعم الصيادين وعدد من المشاريع المتعلقة بتحسين سبل العيش في المحافظات المحررة، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية ترحب بالهيئات الدولية المانحة التي تعمل على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.من جهته، أبدى فريق الهلال الأحمر التركي استعداده التام لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية والإنسانية وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحسين سبل العيش في عدد من المجالات.// انتهى //21:29ت م0308