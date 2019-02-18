الرباط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج، التي تزور المغرب حاليًا.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة المبادرات التي يقوم بها المغرب، لإشاعة السلم والسلام والتعايش بين الديانات، ونبذ التفرقة والتطرف والعنف، كما استعرض الجانبان علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، وآفاق الشراكة المتوفرة في مجموعة من المجالات.كما وقع الجانبان أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، وقعها من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ومن الجانب الهندي وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج.وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، وإرساء تعاون ثنائي في مجال البناء وتقنيات البناء المقاوم للزلازل، وتوسيع التعاون في مجال الشباب والأنشطة الشبابية.// انتهى //21:38ت م0311