أبوظبي 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات، بما يعزز الشراكات الحيوية بينهما، ويخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:52ت م0315