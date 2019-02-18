غزة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب عدد من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة، مما أدى لإصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأطراف السفلية، نقلوا على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.// انتهى //23:03ت م0334