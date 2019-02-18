الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، السفير التركي فاروق بوز غوز لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وأشار خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تعيشها اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.من جانبه، أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن، وحرصها على تعزيز العلاقات وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني، بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين.// انتهى //23:04ت م0335