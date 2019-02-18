الرباط 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، مباحثات مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الذي يزور المغرب حاليًا.وركزت المباحثات على المساعي السياسية والجوانب الأمنية، وسبل تحقيق الاستقرار الأمني وتجاوز الفوضى السياسية والعسكرية بالبلاد، إضافة إلى إشكالية انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.وأكد المسؤول الليبي عقب المباحثات أن اتفاق الصخيرات يظل الأرضية المثالية للوفاق الوطني الليبي، معتبرًا أن حل مشاكل الليبيين يأتي عن طريق الوفاق وليس السلاح أو فرض الأمر الواقع.من جهته، جدد المسؤول المغربي دعم بلاده للجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن هذا البلد في حاجة إلى استقرار أمني وإلى مؤسسات أمنية قوية بالنظر إلى تفشي الجماعات المسلحة وجماعات إرهابية في بعض مناطق البلاد.// انتهى //23:04ت م0336