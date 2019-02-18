موسكو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي عبدالله، الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الجانبين ناقشا القضايا الرئيسة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية العمانية، ومواصلة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين، إضافة إلى مناقشة الوضع في منظقة الشرق الأوسط، لاسيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمات الأخرى.// انتهى //23:04ت م0338