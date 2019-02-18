سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
موسكو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي عبدالله، الذي يزور روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الجانبين ناقشا القضايا الرئيسة لزيادة تعزيز العلاقات الروسية العمانية، ومواصلة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين، إضافة إلى مناقشة الوضع في منظقة الشرق الأوسط، لاسيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمات الأخرى.
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