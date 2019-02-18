طريف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة طريف والبالغ عددها 28 مشروعًا وتقدر قيمتها بنحو 238 مليون ريال .ولدى وصول سموه مقر الحفل دشن معرض المشرعوعات البلدية والخدمية ، وتجول بداخله وناقش المشروعات واطلع سموه على مخططات المشروعات التي تشتمل على مشروعات بلدية والشؤون الإسلامية وخدمات المياه وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والكهرباء ، والخدمات الصحية .ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته خلال حفل التدشين بأسمه ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- ، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها .وأشار سموه إلى أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن وضرورة العمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المحافظة من مشروعات البنى التحتية والمشروعات التنموية .وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة الأهالي ألقاها ممدوح الخمسان ، عبر فيها باسم أهالي محافظة طريف عن تقديرهم لسموه على الزيارة وتفقده أحوالهم وتلمس إحتياجاتهم ، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها .كما اشتمل الحفل على قصيدة شعرية ، ومسرحية وطنية قدمها مجموعة من الأطفال ، ثم عرضاً مرئياً عن المشاريع التنموية في المحافظة .ثم كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المعلم محمد بن عايد الرويلي الحاصل على جائزة التعليم للمعلم المتميز ، كما تسلم سموه هدية أهالي المحافظة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .‏// انتهى //23:04ت م0339