اقتصادي / حجم المديونية الخارجية الجزائرية تقارب 8ر1 مليار دولار في يونيو 2018م
الاثنين 1440/6/13 هـ الموافق 2019/02/18 م واس
الجزائر 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس
بلغ حجم المديونية الخارجية الجزائرية 797ر1 مليار دولار في يونيو 2018م، بما في ذلك قرض في حدود مليار دولار أبرم سنة 2016م مع البنك الإفريقي للتنمية.
وأوضحت مصادر حكومية جزائرية، أن ذلك يمثل 06ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثل الدين العمومي الداخلي 36 % من الناتج المحلي الإجمالي.
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