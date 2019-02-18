الجزائر 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبلغ حجم المديونية الخارجية الجزائرية 797ر1 مليار دولار في يونيو 2018م، بما في ذلك قرض في حدود مليار دولار أبرم سنة 2016م مع البنك الإفريقي للتنمية.وأوضحت مصادر حكومية جزائرية، أن ذلك يمثل 06ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثل الدين العمومي الداخلي 36 % من الناتج المحلي الإجمالي.// انتهى //23:05ت م0340