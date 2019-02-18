رام الله 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم، الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته خاصة إغلاق باب "الرحمة" بالسلاسل الحديدية، محذرة من المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليه.وحملت الرئاسة في بيان صدر عنها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور الكامل والتوتر القائم، وحذرتها من الاستمرار في سياساتها القمعية والتعسفية، وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني وما قد يترتب على ذلك من ردود فعل.وأكدت أنها تتابع الأحداث الجارية في داخل الحرم القدسي الشريف وتجري العديد من الاتصالات للضغط على دولة الاحتلال ولجم عدوانها المستمر بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، والمطالبة بالحفاظ على الوضع القائم منذ عام 1967م.// انتهى //23:05ت م0341