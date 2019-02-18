حجـة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسلقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.وذكر موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميلشيا التسلل الليلة الماضية، باتجاه مواقع في مديرية باقم، إلا أن قوات الجيش اليمني رصدتها وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها 8 قتلى في صفوفها.وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر المليشيا أثناء فرارها، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفه.كما شنّت مقاتلات التحالف اليوم عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، واستهدفت الغارات تجمعات المليشيا في منطقة وادي "الفحلوين"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة على تدمير دبابة تابعة لها.// انتهى //23:05ت م0342