موسكو 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم، نائب وزير الخارجية المصري محمد البدري، الذي يزور روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الجانبين ناقشا الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا، وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى عملية زيادة وتعزيز العلاقات الثنائية.// انتهى //23:05ت م0343