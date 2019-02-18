القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في مدينة دبلن، رئيس جمهورية أيرلندا مايكل دي هيجنز.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.وأضاف حافظ أن شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لتكثيف التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا الجانب الأيرلندي للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأوضح المتحدث أن الرئيس الأيرلندي ثمّن العلاقات التي تجمع بين مصر وأيرلندا، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار.وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيريل، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأيرلندية دبلن، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك العلاقات البرلمانية.// انتهى //23:12ت م0344