باريس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسيلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني غدًا، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره ليون الفرنسي غدًا.وتواجه الفريقان مرة واحدة على صعيد المسابقة القارية موسم 1980-1981 حين تأهل ليفربول إلى النهائي، وتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله سلباً في نصف النهائي على أرضه، و1-1 في ميونيخ، فيما تعود المواجهة الأخيرة بينهما إلى عام 2001 في الكأس السوبر القارية وفاز ليفربول، بطل كأس الاتحاد الأوروبي في حينها، بنتيجة 3 - 2 على بطل دوري الأبطال على ملعب "لويس الثاني" في موناكو.وفي اللقاء الثاني التقى فريقا برشلونة وليون 6 مرات في المسابقة، بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2008 ، وقتها عاد فريق برشلونة بتعادل ثمين من ليون 1-1، قبل أن يكرم وفادته في كامب نو ، بنتيجة 5 - 2 ، ولا تختلف حال ليون عن الفريق الكاتالوني، فهو أيضًا استعاد التوازن بفوز صعب على ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير 2 - 1 .// انتهى //23:25ت م0346