الرياض 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانطلقت مؤخرًا تصفيات المرحلة الثانية لمشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة للعام الدراسي 1440هـ / 2019 م، على مستوى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، وتستهدف جميع الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام، بما فيها الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، وتستمر لمدة 12 يومًا، وسيتم في نهاية هذه المرحلة اعتماد أسماء المتأهلين والمتأهلات من قبل مدير التعليم، ليتم رفعها للجنة الوزارية انتظارا للمرحلة التالية.ويتدرج الطلاب المشاركون في مشروع مسابقة تحدي القراءة العربي عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب يتم تلخيصها في "جوازات التحدي" التي تم توزيعها على المدارس في وقت مبكر، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات، وفق معايير معتمدة.وجرت مراحل التحكيم على مستوى المدارس، تلاها تصفيات مكاتب الإشراف على مستوى إدارات التعليم، وصولًا لتصفيات المرحلة الثالثة لتحكيم المتأهلين من الطلاب والطالبات على مستوى الوزارة، ثم التصفيات النهائية لمشروع التحدي على مستوى الوطن العربي، التي تقام في دولة الإمارات.ويسير كل ذلك وفق دليل إرشادي صادر من إدارة المشروع، يتضمن استمارة ومؤشرات تحكيم محددة، حيث عقدت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات العديد من الورش واللقاءات حول مصفوفة تقدير العلامات في عمليات التحكيم لمشروع التحدي في دورته الرابعة.// انتهى //00:02ت م0349