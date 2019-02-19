القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانفجرت مساء اليوم قنبلة في شارع الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن مقتل الإرهابي الذي تسبب في تفجيرها، بالإضافة إلى مقتل أحد رجال الشرطة كحصيلة أولية.وأفادت مواقع إخبارية مصرية في تقريرها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن إرهابي فجر نفسه إثر ملاحقة قوات الأمن المصري له للقبض عليه بمنطقة الكحكيين بالدرب الأحمر في شارع الأزهر وسط القاهرة، وأن الإرهابي متورط في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية.وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين جراء الانفجار، كما تم الدفع بقوات من الحماية المدنية، كما قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثًا عن أي متفجرات أخرى، وأمر النائب المصري العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث.// انتهى //00:31ت م0352