القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابين فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.وفي نفس السياق أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم عن الموظفة في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بقسم المخطوطات "نظمية بكيرات" بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.وكان الاحتلال اعتقل الموظفة بكيرات ضمن مجموعة من المصلين الذين اعتقلهم بعد الاعتداء عليهم في باحات المسجد الأقصى اليوم.// انتهى //03:22ت م0357