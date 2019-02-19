كانبيرا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستسلمت القوات الجوية الكندية الملكية أول طائرتين مقاتلتين من طراز "اف/ايه-18 هورنيت" F / A-18 من أستراليا وذلك حسبما ذكر وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في بيان صادر عن مكتبه.وبموجب اتفاق بين الحكومتين الأسترالية والكندية وافقت أستراليا في العام الماضي على بيع ما يصل إلى 25 طائرة إلى كندا إلى جانب قطع الغيار ومعدات الدعم.// انتهى //04:01ت م0358