عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام والمواطنين
الرئيس الباكستاني يوجه دعوة لخادم الحرمين
القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
الأمير محمد بن سلمان: علاقاتنا أخوية ترتكز على التضامن الإسلامي ومثال يحتذى .. الرئيس الباكستاني يقلد ولي العهد أعلى وسام مدني
الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.. وإعلاء مبدأ الحوار لحل قضايا المنطقة .. المملكة وباكستان تؤكدان على العلاقة التاريخية ومتانة التعاون
السيناتور سنجراني ينوه بدعم المملكة للعمل الإسلامي .. ولي العهد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون الدفاعي
الأمير محمد بن سلمان يوجه بإنشاء مركز صحي باسم فرمان خان
تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة وباكستان
مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد يبحث الفرص الاستثمارية
الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارة مفصلية لباكستان
ولي العهد يبعث برقيتي شكر للرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء
أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. اليوم
الجبير: إيران ملاذ الإرهابيين.. والإرهاب عدونا
المالكي: أكثر من 13 مليار دولار قدمتها المملكة لليمن .. عملية نوعية للتحالف تؤدي إلى القبض على قيادي في «القاعدة»
محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي الأول
طائرات سعودية من دون طيار في معرض IDEX
قضية فلسطين.. سلعة الحوثي لاستقطاب المقاتلين
غارات للتحالف تستهدف تعزيزات للحوثيين في نهم.. ومقاتلو القبائل يدمرون تجمعات للانقلابيين بكُشَر
قرقاش: استراتيجية قطر حولتها إلى دولة القضية اليتيمة
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