الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام والمواطنينالرئيس الباكستاني يوجه دعوة لخادم الحرمينالقيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطيةالأمير محمد بن سلمان: علاقاتنا أخوية ترتكز على التضامن الإسلامي ومثال يحتذى .. الرئيس الباكستاني يقلد ولي العهد أعلى وسام مدنيالالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.. وإعلاء مبدأ الحوار لحل قضايا المنطقة .. المملكة وباكستان تؤكدان على العلاقة التاريخية ومتانة التعاونالسيناتور سنجراني ينوه بدعم المملكة للعمل الإسلامي .. ولي العهد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون الدفاعيالأمير محمد بن سلمان يوجه بإنشاء مركز صحي باسم فرمان خانتعزيز التعاون الثقافي بين المملكة وباكستانمؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد يبحث الفرص الاستثماريةالأمير محمد بن سلمان يختتم زيارة مفصلية لباكستانولي العهد يبعث برقيتي شكر للرئيس الباكستاني ورئيس الوزراءأمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. اليومالجبير: إيران ملاذ الإرهابيين.. والإرهاب عدوناالمالكي: أكثر من 13 مليار دولار قدمتها المملكة لليمن .. عملية نوعية للتحالف تؤدي إلى القبض على قيادي في «القاعدة»محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورىالديوان الملكي: وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي الأولطائرات سعودية من دون طيار في معرض IDEXقضية فلسطين.. سلعة الحوثي لاستقطاب المقاتلينغارات للتحالف تستهدف تعزيزات للحوثيين في نهم.. ومقاتلو القبائل يدمرون تجمعات للانقلابيين بكُشَرقرقاش: استراتيجية قطر حولتها إلى دولة القضية اليتيمة// يتبع //06:02ت م0002